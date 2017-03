Internationaal succes voor Rotterdamse korte film

De Rotterdamse film Underdog heeft in de Verenigde Staten twee prijzen gewonnen tijdens de wereldfinale van het 48 Hour Film Project. Het team mocht de prijzen voor beste vrouwelijke bijrol en best use of character mee naar huis nemen.

De prijzen werden uitgereikt in Seattle. Meer dan 5.000 internationale producties dongen mee naar de winst, zegt de organisatie van het filmproject.Underdog is een film van de Rotterdamse regisseur Marc Eikelenboom. Hij deed in september mee aan het 48 Hour Film Project Rotterdam. Hij kreeg twee etmalen de tijd om een korte film in elkaar te draaien.En dat deed hij met succes. Eikelenboom won de Rotterdamse versie van het filmproject en nu dus ook een paar prijzen van de internationale wedstrijd."Het is ontzettend bijzonder om succesvol te zijn tussen zoveel inzendingen", laat Eikelenboom vanuit Amerika weten."De kwaliteit lag dit jaar zeer hoog. Nederlandse films doen het hier altijd goed, maar ook uit Italië, Frankrijk en natuurlijk Amerika was er dit keer flinke concurrentie. We vieren dus een behoorlijk feestje hier."Underdog gaat over een arrogante martial arts-acteur (Peter Post) die in conflict komt met een onzekere hondentrainster (Rian Gerritsen).