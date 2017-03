Rutger Hauer doet mee aan Rotterdam-film

Rotterdams Philharmonisch Orkest

De Nederlandse Hollywood-filmacteur Rutger Hauer doet mee in het regie-team van de internationale speelfilm Rotterdam, I Love You. Dat wordt een nieuwe aflevering in Cities Of Love, een serie odes aan verschillende wereldsteden.





Ook het Rotterdams Philharmonisch Orkest heeft een aandeel in het project. Het werkt mee aan het componeren van de filmmuziek en voert die uit. Ook zullen orkestleden in de film optreden.



Eerdere afleveringen van de serie bioscoopfilms waren Paris Je t'Aime (2006) en New York, I Love You (2009). Het Rotterdamse deel wordt komende zomer opgenomen en verschijnt volgend jaar in de bioscopen.





