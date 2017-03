Van Stee: 'Feyenoord verrast door tactiek Sparta'

Joop van Daele en Henk van Stee in FC Rijnmond

Joop van Daele was er na de overwinning van Feyenoord tegen PSV heilig van overtuigd dat zijn oude club geen wedstrijd meer zou verliezen, maar uitgerekend in de Rotterdamse derby tegen Sparta werd met 1-0 verloren door een vroege treffer van Mathias Pogba. Het betekende voor Feyenoord de tweede nederlaag dit seizoen.

"Het is voor mij onbegrijpelijk dat Feyenoord zo slap was tegen Sparta. Vijf spelers gaven niet thuis, waaronder de buitenspelers Berghuis en Elia. Als zij niet goed spelen, dan krijgt Jorgensen ook geen bal", liet de Rotterdammer zondag weten in de regionale voetbaltalkshow FC Rijnmond. "De credits mogen naar Sparta. Zij waren sterker in de duels."



Spartaanse instelling

Henk van Stee was daarentegen lyrisch over Sparta. "Ik heb van de eerste tot en met de laatste minuut genoten. De instelling was echt Spartaans. Ook het publiek was echt geweldig. Zo hadden ze tegen Vitesse moeten spelen", zegt de voormalig speler en trainer van de club uit Rotterdam-West in hetzelfde praatprogramma.



"Je kunt praten over de instelling, maar ik denk dat Feyenoord helemaal verrast werd door de speelwijze van Sparta", vervolgt de 55-jarige Van Stee. "Sparta speelde tactisch een uitstekende wedstrijd en daar anticipeerde Feyenoord niet goed op."



Cultheld en spits Pogba kroonde zich uiteindelijk tot matchwinner. "Dat is leuk, maar hij kan absoluut niet voetballen. Hij moet het echt van hoge ballen hebben. Al doet hij het tien keer beter dan ik had verwacht", aldus Van Stee.