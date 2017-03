Ramkraak bij juwelier in Rotterdam-Zuid (+VIDEO)

Foto: F. Budak Foto: F. Budak Foto: Victor Posthuma Foto: Victor Posthuma

Een flinke ravage op de Vuurplaat in Rotterdam-Zuid. Bij een juwelier is daar in de nacht van zondag op maandag een ramkraak gepleegd.

De voordeur van het pand is kapot en op de stoep lag maandagmorgen vroeg overal glas. Volgens de politie zijn de overvallers er met sieraden vandoor gegaan. Ze zijn nog spoorloos.



De auto die bij de kraak gebruikt is, werd later teruggevonden in de omgeving. De wagen bleek te zijn gestolen.