Woningoverval in Rotterdam-Overschie

De overvallers zijn volgens de politie tussen de 17 en 20 jaar

In een huis aan de Aalkeetstraat In Rotterdam-Overschie is in de nacht van zondag op maandag een ouder echtpaar overvallen.

Twee jonge mannen drongen rond 00.30 uur de woning binnen. Ze mishandelden het echtpaar en gingen er met waardevolle spullen vandoor.



Agenten zijn direct na de overval op zoek gegaan naar de daders. De politie meldt op Twitter dat het gaat om twee mannen tussen de 17 en 20 jaar.