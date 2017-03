Brand in loods in Nieuw-Lekkerland

Foto: Eswin Otte (politie) De brand is inmiddels onder controle

Aan de Lekdijk in Nieuw-Lekkerland heeft een loods in brand gestaan. Daarbij kwam veel rook vrij. De brand zou ontstaan zijn door werkzaamheden.

De brandweer was met groot materiaal aanwezig om het vuur te blussen. In de loods zouden automaterialen zijn opgeslagen.



Rond 10.30 uur had de brandweer de brand onder controle.