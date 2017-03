Overvallers bedreigen gezin met vuurwapens

Politie

Drie mannen hebben maandagmorgen een woning overvallen aan de Strevelsweg in Rotterdam-Zuid. In het pand was een gezin aanwezig. De overvallers bedreigden hen met vuurwapens.

Het is nog onbekend wat de daders hebben meegenomen. Niemand raakte gewond.

De verdachten zijn volgens de politie op de vlucht geslagen in een blauwe Suzuki. Eén van hen zou een opvallende baard hebben.