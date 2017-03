Gehavende Feyenoord-selectie op Varkenoord

Met een uitgedunde selectie heeft Feyenoord maandagochtend getraind op Varkenoord, een dag na de 1-0 nederlaag tegen stadgenoot Sparta. Nicolai Jorgesen, Eljero Elia, Terence Kongolo, Bilal Bacasikoglu en Brad Jones waren afwezig.

Vaak traint Feyenoord op maandag met een select gezelschap, maar nu was het team 'compleet'. De afwezigen hebben na het duel op Het Kasteel te maken met diverse blessures. Kongolo heeft last van zijn bovenbeen en zou het komende duel met AZ ook kunnen missen. Over de ernst van de enkelklachten van de andere spelers is nog weinig duidelijk.Ook Marko Vejinovic was afwezig. Hij ontbrak door een blessure ook al bij de wedstrijdselectie tegen Sparta. Omdat Ajax zondagmiddag ook niet wist te winnen valt de schade op de ranglijst voor Feyenoord nog mee. De koploper staat vier punten voor op de grote rivaal.