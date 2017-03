Sparta-Feyenoord en Sliedrecht Sport in Sportclub Rijnmond

In Sportclub Rijnmond blikken we maandagavond uitgebreid terug op de stadsderby Sparta-Feyenoord. We laten zien hoe Sparta-supporters reageren op de 1-0 overwinning, maar ook komen Ed de Goey en Pim Doesburg aan het woord. De beide oud-keepers werkten voor zowel Sparta als Feyenoord.

Naast de derby is er in Sportclub Rijnmond ook aandacht voor volleybalclub Sliedrecht Sport en Sigourny Bandjar. Laatstgenoemde is gestopt als profvoetballer en kende in zijn privéleven een zeer zwarte periode. Bandjar komt tegenwoordig uit voor zaalvoetbalclub TPP Rotterdam.



Sportclub Rijnmond wordt maandag om 17.29 uur uitgezonden op TV Rijnmond en wordt daarna ieder uur herhaald.