Tweeduizendste prostaatoperatie met robot in Maasstad Ziekenhuis

Sjoerd Klaver

In het Rotterdamse Maasstad Ziekenhuis is maandag de tweeduizendste prostaatoperatie met een robot uitgevoerd. Het grootste deel daarvan staat op naam van Sjoerd Klaver.

Volgens de uroloog heeft opereren met een robot veel voordelen. Een grote snede in het lichaam is niet nodig en een robotarm kan een prostaat veel veiliger verwijderen.

De robot kan het werk niet helemaal alleen. Hij moet worden aangestuurd door een arts.



Veel mannen krijgen op latere leeftijd last van hun prostaat. In 2013 werd bij 74.000 mannen de diagnose prostaatkanker gesteld.



In een prostaat wordt zaadvocht gemaakt. "Hij is alleen nodig voor de voorplanting", zegt Klaver. "Mannen die zich al hebben voortgeplant, hebben 'm eigenlijk niet meer nodig."