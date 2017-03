Benen verraden Rotterdamse inbreker

Archieffoto

In Rotterdam-Overschie heeft de politie zondagochtend vroeg een inbreker opgepakt. Dat gebeurde een café aan de Abtsweg, waar de 33-jarige man samen met een kompaan had ingebroken.

In de kroeg vonden agenten vernielde gokkasten, een overhoop gehaalde kassa en een tas met het geroofde muntgeld.



Het was niet moeilijk om een van de dieven te ontdekken. Hij had zich verstopt in een kast in de rookruimte. Daar staken twee benen uit.



Na de arrestatie hadden agenten al snel een idee wie de tweede dief kon zijn. Deze 27-jarige Rotterdammer werd later in zijn huis aangehouden.