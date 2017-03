Rijnmond Nu opnieuw in het beklaagdenbankje

rechter (archieffoto)

Altijd al willen weten wát er nu precies gebeurt in de rechtszaal? Hoe komt een rechter tot zijn of haar oordeel? Alles over de rechtspraak in Nederland en etiquettes in de rechtszaal hoor je in Rijnmond Nu! Ruud de Boer ontvangt twee juristen in de dop in de studio en uiteraard is onze rechtbankverslaggever Paul Verspeek is er bij!





Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16.00 en 19.00 uur.

Vaak kun je de uitzending terugluisteren! Check het door de foto naar links te swipen. Zélf een vraag aan de gasten in de studio? BEL 010 - 436 44 36 of mail naar NU@Rijnmond.nl.

