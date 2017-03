Beenhakker tipt Pastoor: "Kom niet over Erasmusbrug"

Alex-Pastoor

Leo Beenhakker was maandag, een dag na de door Sparta gewonnen derby tegen Feyenoord, op het Kasteel om trainer Alex Pastoor te feliciteren. ''Ik zou als ik jou was vandaag even niet de Erasmusbrug overgaan'', grapte Beenhakker naar Sparta-trainer Alex Pastoor.

Beenhakker, die met Feyenoord in 1999 de laatste landstitel als trainer veroverde, stelde als bestuurslid technische zaken bij Sparta, Alex Pastoor aan.



Volgens Pastoor heeft Sparta niet al te lang gefeest na de spectaculaire 1-0 zege op koploper Feyenoord. ''We hebben een bescheiden feestje gehad. We zijn even bij elkaar gekropen. Vandaag hebben we een klein puntje taart gegeten, maar vrijdag wacht alweer Vitesse'', aldus Pastoor.



Volgens algemeen directeur Manfred Laros heeft de zege van Sparta op koploper Feyenoord bewezen dat er ook in de Eredivisie van alles mogelijk is. Er zijn plannen om de competitie in te krimpen naar 16 clubs, omdat het gat tussen de kleine clubs en de grote clubs groot is.''In die discussie zijn wij duidelijk. Wij streven naar een competitie zoals nu met 18 clubs. En misschien hebben we nu wel bewezen dat de onderste clubs ook tellen'', aldus Laros.



Verder is de discussie over kunstgras actueel. De KNVB onderzoekt de mogelijkheid om alle clubs op het hoogste niveau in Nederland op gras te laten voetballen. Volgens Laros is de kans aanwezig dat Sparta weer gras krijgt. ''Als het van de KNVB moet dan zullen we sowieso met elkaar om de tafel moeten zitten en verder hebben we ooit afgesproken dat we na vijf jaar spelen op kunstgras zullen evalueren en dat is over twee jaar'', aldus Laros.



De algemeen directeur wil nog geen voorschot nemen op een eventuele beslissing over wel of geen kunstgras in de toekomst. ''Ik denk dat we dan met supporters gaan zitten en intern zullen we het met de staf bespreken en zo gaan we dan de beste keuze voor Sparta maken'', aldus Laros tegenover RTV Rijnmond.