Opnieuw storing Erasmusbrug

File voor de Erasmusbrug (Foto via Twitter: Erwin Opschoor)

De Erasmusbrug in Rotterdam had maandagmiddag tijdelijk storing. De slagbomen konden niet meer omhoog. Daardoor stond het verkeer muurvast.

De storing duurde bijna een uur. Het is nog niet bekend hoe de storing kon ontstaan. Stadsbeheer laat onderzoek doen naar de oorzaak.Afgelopen vrijdagavond was er ook al een storing aan de slagbomen van de Erasmusbrug.Het duurde toen vier uur totdat de bomen weer open konden. Ook de oorzaak van die storing is onbekend.