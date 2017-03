Actiegroep Hoek van Holland vreest grafstemming

Begraven worden in de natuur wordt steeds populairder. Het bedrijf Natuurbegraven Nederland heeft daarom een groot stuk grond aangekocht in Hoek van Holland voor een nieuwe natuurbegraafplaats. Maar omwonenden moeten er niet aan denken en zijn fel tegen.

Het gaat om 128 hectare grond in de Bonnenpolder, door de actievoerders al omgedoopt tot bottenpolder. De polder staat inmiddels vol protestborden en er is een online petitie gestart. De actiegroep vreest voor een grafstemming.



“Nu loop je hier heerlijk en kun je echt even je hoofd leegmaken. Dat doe je niet op een begraafplaats. Daar zie je rouwende mensen en lees je namen van mensen die er niet meer zijn. Dat zorgt voor een andere sfeer”, aldus Sabine Rietkerk van ‘Zorgen om de Bonnen’.



Niet vrolijk

Tuinder Joop Aalbregt zit met zijn bedrijf en woning echt aan de Bonnenpolder. De begraafplaats komt dus recht voor zijn deur.



“Ze hebben me verteld dat er vier begrafenissen per dag zijn. En daar kijk ik dan op uit. Ja daar word je niet vrolijk van.”



Aalbregt maakt zich ook zorgen over chemische stoffen in de stoffelijke overschotten die in het slootwater terecht kunnen komen. Dat water gebruikt hij om zijn gewassen te besproeien. “Hier zou eerst beter onderzoek naar gedaan moeten worden.”



Zorgen onnodig

Natuurbegraven Nederland laat op zijn website weten dat op andere locaties waar natuurbegraafplaatsen zijn gekomen, de zorgen achteraf vaak onnodig waren. En dat mensen die eerst weerstand hadden, nu zelfs een plekje op de begraafplaats hebben gereserveerd.



Binnenkort wil Natuurbegraven Nederland een eerste informatiebijeenkomst houden in Hoek van Holland.