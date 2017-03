Chanel dwingt Papendrechtse tot naamswijziging nagelsalon

De Papendrechtse nagelsalon ‘Chanelle’ heeft besloten de naam te veranderen. Onder druk van het Franse wereldmerk Chanel maakt eigenaresse Le Ngyun er ‘Chanvi Nailbar’ van.

‘Chanelle’ was een samentrekking van de naam van de eigenaresse en die van haar dochter Chanel. Het Franse modehuis was bang dat de Papendrechtse mee wilde liften op het succes van zijn merknaam.Eerst werd gedreigd met een dwangsom als de naam niet werd aangepast. Later liet het bedrijf in een brief weten om tafel te willen met Le Ngyun. Daar is nu dus uitgekomen dat de naam van de nagelsalon veranderd wordt.“Ik ben nu vooral heel druk met het wijzigen van de naam op Facebook en mijn website. Dit kost veel energie. In ‘Chanvi’ zitten alsnog de letters van de naam van mijn dochter, maar ook de naam van mijn zoontje Vi.”, aldus Le Ngyun.In 2016 werd Chanelle door RTL nog uitgeroepen tot Beste Nagelstudio van Nederland. “Ik hoop dat klanten mij ook onder mijn nieuwe naam zullen vinden.”