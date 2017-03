Honderden nieuwe huizen in Katendrecht

De plannen voor Katendrecht

In Rotterdam-Katendrecht worden de komende jaren honderden nieuwe woningen gebouwd. Ook komt er een exclusief design center in het oude koffiepakhuis Santos. De plannen zijn maandagmiddag gepresenteerd.

De afgelopen zeventien jaar is Katendrecht compleet veranderd. Er kwamen allemaal nieuwe woningen en het karakter van de wijk veranderde enorm. Katendrecht is hip om te wonen.



Op een aantal locaties die nu nog braak liggen komen de komende drie jaar nog meer nieuwe woningen.



The View

Aan de rand van de Rijnhaven, waar eerst het China Center zou komen komt het complex the View.



Ronald Schneider van Rotterdam: "Ooit was hier dat China Center gepland, dat ging uiteindelijk niet door. De parkeervoorziening ondergronds is al aangelegd. Daar boven wordt nu gebouwd. Dat wordt een gebouw met 200 appartementen voor de midden en hogere inkomens".



Ook komt er een 4 sterrenhotel met conferentieruimte en een nieuwe Jumbo supermarkt in het complex.



De Groene Kaap

Aan de overkant van de weg komt het complex De Groene Kaap met 450 huur- en koopwoningen. De vier woonblokken worden met elkaar verboden via openbare daktuinen en groene hoven.



Naast het complex De Groene Kaap komen twee woontorens met 350 appartementen speciaal voor hogeropgeleiden, die net hun studie afgemaakt hebben. Rotterdam wil niet dat deze doelgroep naar randgemeenten vertrekt omdat er geen huis te vinden is in de stad.



Over 3 jaar moeten de huizen en het design center klaar zijn.