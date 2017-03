Burgemeester Aboutaleb wacht met besluit over komst Turkse minister

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam wacht nog met beslissen of de campagnebijeenkomst van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken doorgaat. Dat heeft Aboutaleb tegen de NOS gezegd.

Minister Mevlüt Cavusoglu wil zaterdag in Rotterdam-Hoogvliet een bijeenkomst houden om Turkse Nederlandse te motiveren te stemmen voor een nieuwe Turkse grondwet . Met die wet zou president Erdogan meer macht krijgen in Turkije.Aboutaleb wil zich nog niet met de zaak bemoeien, omdat premier Mark Rutte en minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken er nog mee bezig zijn. Aboutaleb hoopt dat de Turkse minister zijn uiteindelijk bezoek afzegt.Rutte wil de komst van de Turkse minister via de rechter verbieden . Aboutaleb sloot zich daar eerder bij aan.Ook de Rotterdamse politiek vindt het campagnebezoek een slecht idee . "Het is bizar dat een bewindspersoon uit Turkije hier campagne gaat voeren voor een verslechtering van de mensenrechten in Turkije", zei Leefbaar Rotterdam-raadslid Tanya Hoogwerf.Als burgemeester kan Aboutaleb beslissen of de bijeenkomst door mag gaan. Dat kan alleen als het verbod te maken heeft met de openbare orde of veiligheid, waar de burgemeester over gaat."Ik heb geen bevoegdheid om te kijken naar de inhoud of de bedoelingen van mensen", zegt Aboutaleb tegen de NOS.De Turkse minister zei eerder dat hij zich niet laat tegenhouden Eerder verboden de burgemeesters van Keulen en Gaggenau de komst van de Turkse minister.