Aangifte tegen 'levengevaarlijke' beklimmers Willemsbrug

De aannemer van de werkzaamheden bij de Willemsbrug doet aangifte van huisvredebreuk tegen twee beklimmers van de brug.

De 21-jarige Tim Tygram uit Hellevoetsluis en de 22-jarige Devin van Weelden uit Hoogvliet beklommen twee weken geleden de Rotterdamse brug via de stellages naast de brug die gebruikt worden voor onderhoudswerkzaamheden Via een video op YouTube deden de twee klimmers verslag van hun avontuur, om mooie beelden op bijzondere plekken te tonen. Sinds een jaar filmen de twee ervaren freerunners hun klimprestaties.In hun laatste video is te zien dat Devin op 65 meter hoogte met één hand aan de liftconstructie van de Willemsbrug hangt. "Op dat moment was ik zeker van mezelf en over mijn lichaam. Ik voelde dat ik genoeg energie had om het doen."Volgens de gemeente Rotterdam kan het absoluut niet door de beugel wat de twee op de brug deden. Woordvoerder Marcel Walravens: "Op het bouwterrein geldt verboden toegang. Wat de twee deden was huisvredebreuk, vandaar die aangifte door de aannemer.""Ook al zeggen ze dat ze zich fit voelden en ze weten wat ze doen, hoe kan hij zeker weten of die pijp waar hij aan hangt goed vastzit, na een storm of na werkzaamheden. Wat ze deden is onverantwoord en levensgevaarlijk."De gemeente gaat meer borden 'Verboden Toegang' ophangen in een poging meer brugbeklimmingen te voorkomen.