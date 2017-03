Werkstraf voor bedreigen brandweermannen bij brand

Brandweer, Foto: Thijs Kern

Een 33-jarige Rotterdammer heeft een werkstraf gekregen van 60 uur, omdat hij in november brandweermannen bedreigde met een mes. Ook moet hij één dag de cel in.

De brandweer stond op het punt de brand te blussen in het huis van de man. De bewoner wilde dat niet hebben en dreigde met een mes. De politie pakte de Rotterdammer daarna op.



Bij de brandweer zijn ze blij dat de man is veroordeeld. "Ongestraft bedreigen is er dus niet bij", zegt de directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam.