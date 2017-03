Intocht Maassluis stukken duurder door extra beveiliging

De landelijke intocht van Sinterklaas in Maassluis heeft de gemeente 57.500 euro meer gekost dan begroot. Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten aan de gemeenteraad.

De intocht heeft uiteindelijk 407.500 euro gekost.De kosten werden onder andere hoger doordat er te weinig sponsorgeld binnenkwam van bedrijven. De gemeente verhoogde de begroting daarom met 10.500 euro.Uiteindelijk werd er nog eens 47.500 euro extra uitgegeven voor beveiliging, hekken en communicatie.Dat de intocht uiteindelijk zo duur is geworden, komt vooral door alle beveiliging De hele route van Sinterklaas was afgezet en bezoekers moesten door toegangspoorten en bewakers naar het terrein.Inwoners van Maassluis vonden het jammer dat het nodig was. "Het is een kinderfeest, het hoort veilig te zijn voor de kinderen", zei een moeder.De optocht in Maassluis was de duurste van de afgelopen jaren. Ter vergelijking: In 2015 was de gemeente Meppel 250.000 euro kwijt aan de intocht, maar kreeg nog wel 140.000 extra van de provincie Drenthe.De intocht van 2014 in Gouda kostte 350.000 euro en Groningen 338.000 in 2013.Er waren 20.000 mensen bij de intocht van Sinterklaas. Zo'n 2,3 miljoen mensen keken de intocht op tv.