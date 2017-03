De derby door de ogen van De Goeij en Doesburg

De Goeij en Doesburg

"Ik ben voor allebei", zegt Ed de Goeij direct. De voormalig international verdedigde zowel het doel van Sparta als Feyenoord en heeft warme gevoelens voor beide ploegen. De Goeij is ook vol lof over Sparta-keeper Roy Kortsmit. "Hij is heel belangrijk voor z'n ploeg. Net als Jones aan de andere kant."

Tien rijen voor De Goeij kijkt Pim Doesburg naar de derby. Hij ziet bijna alle wedstrijden van Sparta.In de rust ontmoet hij De Goeij. Het duo werkte jarenlang samen bij Sparta, Feyenoord en het Nederlands elftal. Onderling voerden ze soms een heftige strijd.



"Ed was het tegenovergestelde van hoe ik was. Hij wilde weinig trainen", licht Doesburg toe.

Ik denk dat ik m'n tijd ver vooruit was met de periodisering die nu zo belangrijk is. En dat kende Pim niet", reageert De Goeij lachend. Doesburg op kenmerkende wijze: "Vooruit?! Achteruit bedoel je!"