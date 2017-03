Afrojack wint Buma Award International

Afrojack

Dj Afrojack uit Spijkenisse heeft de Buma Award International gewonnen. Hij won de prijs samen met componist Giorgio Tuinfort voor hun nummer 'This One's for You'.

De Buma Award International is de prijs voor het nummer van Nederlandse bodem dat het afgelopen jaar het meest is gedraaid, gestreamd en verkocht in het buitenland.



Afrojack en Tuinfort waren niet op het gala aanwezig om de prijs in ontvangst te nemen.



Gouden Harp

Op het gala worden maandagavond in totaal tien prijzen uitgereikt aan Nederlandse componisten, tekstdichters en muziekuitgevers.



Onder andere oeuvreprijs de Gouden Harp wordt uitgereikt. Die gaat dit jaar naar radio- en tv-presentator Frits Spits.