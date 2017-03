Kandidaat-Kamerlid Harbers (VVD): Baan is beste weg uit armoede

Mark Harbers

"De beste weg uit armoede is een baan", zegt kandidaat-Tweede Kamerlid Mark Harbers (VVD). Daarom is een speerpunt van zijn partij het scheppen van meer werkgelegenheid, aldus de voormalig wethouder van Rotterdam.

Harbers zit nu ook al in de Tweede Kamer. Hij hoopt op 15 maart herkozen te worden.



In 7 Minuten krijgen deze week vier regionale kandidaat-Kamerleden de gelegenheid om in een goed gesprek met een 'gewone' Rijnmonder uit te leggen waar ze voor staan.



Trots op kabinet-Rutte

Harbers is trots op wat het kabinet-Rutte heeft bereikt. "Het land is weer op orde." Wel erkent hij dat veel mensen dat nog niet voelen in hun portemonnee. "Het is dé grote klus de komende vier jaar om iedereen te laten merken dat het beter gaat."



Naast het scheppen van banen wil de VVD, volgens Harbers, de komende periode vooral inzetten op meer geld voor de zorg. "Maar dat gaat alleen naar instellingen waar het extra geld niet wordt besteed aan managers of lease-auto's."



Kandidaat-Kamerleden in 7 Minuten

Deze week komen in 7 Minuten ook regiogenoten Salima Belhaj (D66), Tanya Hoogwerf (VNL) en Sun-Yoon van Dijk (SP) aan het woord.



TV Rijnmond zendt het programma 7 Minuten uit van maandag tot en met donderdag, elk uur, net na het nieuws.