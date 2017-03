Wel of niet roken op het Westelijk Handelsterrein?

Archieffoto

Ondernemers van het Westelijk Handelsterrein in het Rotterdamse Scheepvaartkwartier stappen naar de rechter. Ze zijn boos over de boetes die ze opgelegd hebben gekregen voor roken in het overdekte horecastraatje.

Volgens de ondernemers was roken tot vorig jaar nog toegestaan op het terrein, in overleg met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).



Toch deelden controleurs van de NVWA boetes uit toen ze bezoekers met een sigaret betrapten. Zonder eerst een waarschuwing te hebben gegeven, zeggen de ondernemers.



Onduidelijk

Volgens Hans van Wijk, eigenaar van evenementenlocatie Eetheik, is de situatie op het terrein uitzonderlijk.



"Het straatje is overkapt, maar is aan de zijkanten open, waardoor het lijkt alsof je buiten staat. Onze klanten denken daardoor dat ze gewoon kunnen roken. En voor ons is niet duidelijk waarom het eerst wel mocht en nu ineens niet meer."



Rokende Rijdende Rechter

Van Wijk wil dat de rechter zich over de zaak buigt en experts de situatie komen beoordelen.

"We hadden toevallig laatst de Rijdende Rechter over de vloer voor opnamen, die na afloop ook ging staan roken in het straatje. Hij kon zich niet voorstellen dat dat verboden zou zijn en gaf ons een goede kans de rechtzaak te winnen."



Klachten

Bezoekers moeten nu het terrein af om te kunnen roken. Van Wijk: "Soms is het daardoor zo druk voor de deur van het Handelsterrein, dat de buurt gaat klagen. We moeten echt tot een oplossing komen."



De ondernemers kregen in eerste instantie ieder 600 euro boete voor het overtreden van het rookverbod, maar die boetes worden bij herhaling steeds hoger.



Beveiligers

Van Wijk huurt om die reden bij grote evenementen beveiliging in: "Ik wil niet nog meer boetes, dus moeten de beveiligers erop toezien dat mensen niet op het terrein roken."



De ondernemers verwachten dat de rechtzaak dit voorjaar zal dienen.