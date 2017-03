Rozenburgers willen af van herrie vrachtwagens

In de achtertuin van Leen van Dijk aan de Rozenburgse Volgerweg kun je eigenlijk alleen maar zitten met oordoppen in. Het lawaai van passerende vrachtwagens is letterlijk oorverdovend. De Rozenburgers zijn het zat. De gemeente Rotterdam moet met een oplossing komen, vinden ze.

Volgens Van Dijk begon het twee jaar geleden met de bouw van het Multifunctioneel Centrum Rozenburg: "Toen werd het verkeer omgeleid en sindsdien rijden vrachtwagens via de Volgerweg naar het industrieterrein."



Volgens de bewoners rijden er per etmaal tussen de 300 en 400 vrachtwagens door de wijk.



Onderzoek verkeersoverlast

De gemeente Rotterdam liet onderzoek doen naar de verkeersoverlast, maar daaruit bleek in eerste instantie dat de klachten ongegrond waren.



"Van dat onderzoek klopte maar weinig," zegt Van Dijk. "Zelfs als leek kon ik in een oogopslag zien wat ze verkeerd hadden gedaan."



De gemeente geeft toe dat er fouten zijn gemaakt en is inmiddels een nieuw onderzoek gestart. Van Dijk heeft er maar weinig vertrouwen in: "Ze laten dat onderzoek weer door hetzelfde bureau doen. Ik vind het allemaal maar dubieus."



SP komt op voor bewoners

De Rotterdamse SP-fractie zet zich in voor de bewoners van de Volgerweg.



Gemeenteraadslid Pieter Schol: "Ook het nieuwe onderzoek is op basis van berekeningen en gaat uit van aannames, zonder dat er werkelijk gemeten wordt. Maar wij wachten voorlopig de resultaten af en gaan dan in gesprek met de wethouder."



Nieuwe ontsluitingsweg

De bewoners willen dat er een nieuwe ontsluitingsweg komt van het industrieterrein naar de snelweg.



Leen van Dijk zou graag zien dat wethouder zelf eens een kijkje kwam nemen: "Ik heb hier nog nooit een wethouder gezien. En zeker een wethouder die een pluim heeft gekregen voor zijn milieubeleid, moet eens goed nadenken of hij wel goed bezig is hier."