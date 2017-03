Epilepsiepatiënte Linda uit Dordrecht zamelt geld in voor eigen hulphond

Linda en haar oude hond (Eigen foto)

Een hulphond is voor epilepsiepatiënt Linda Vlaming (28) uit Dordrecht onmisbaar voor een enigszins normaal leven. De benodigde 21.000 euro gaat zij nu in te zamelen via Dream or Donate.





"Douchen, pannenkoeken bakken, boodschappen doen, zelf naar de apotheek. Het zijn voor heel veel mensen geen bijzondere dingen, maar ik kan dat alleen met een gerust hart doen als ik een hulphond heb", vertelt Linda.



Gevallen in douche

"Laatst ben ik gevallen onder de douche, met mijn mond boven het afvoerputje en ik ben bijna verdronken", vertelt Linda. "Dat kan al gevaarlijk zijn, laat staan alleen naar buiten gaan."



Nu is Linda volledig afhankelijk van haar moeder, die zelf ook ziek is.



Linda's verzekering vergoedt de kosten voor een hulphond niet. Daarom probeert ze via Naast epilepsie heeft Linda ook angstaanvallen, autisme, ADHD, en fibromyalgie. Een hulphond waarschuwt niet alleen bij een naderende aanval, maar kan hulp inschakelen en Linda beschermen als dat nodig is."Douchen, pannenkoeken bakken, boodschappen doen, zelf naar de apotheek. Het zijn voor heel veel mensen geen bijzondere dingen, maar ik kan dat alleen met een gerust hart doen als ik een hulphond heb", vertelt Linda."Laatst ben ik gevallen onder de douche, met mijn mond boven het afvoerputje en ik ben bijna verdronken", vertelt Linda. "Dat kan al gevaarlijk zijn, laat staan alleen naar buiten gaan."Nu is Linda volledig afhankelijk van haar moeder, die zelf ook ziek is.Linda's verzekering vergoedt de kosten voor een hulphond niet. Daarom probeert ze via crowdfunding geld bij elkaar te krijgen.