Komst nieuw sportpark Leerdam afhankelijk van gemeente

Het zijn spannende tijden voor de initiatiefnemers van een nieuw sportpark in Leerdam. Of het er gaat komen is deels afhankelijk van de gemeente. Eind maart stemt de gemeenteraad over het plan.

Vier sportclubs in Leerdam hebben een plan opgesteld voor een gezamenlijk sportcomplex: het Glaspark.



Om het financieel rond te krijgen moeten de clubs samenwerken met de gemeente. De clubs betalen 1,2 miljoen euro, maar totaal kost het nieuwe sportpark 10 miljoen euro. Het wordt dus pas definitief als de gemeenteraad instemt op 30 maart.



Ondanks dat de wethouder en de vier sportclubs tevreden zijn, blijft het nog even spannend. 8 maart stemmen eerst de leden van Leerdam Sport nog over het plan.