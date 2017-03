Twee auto's uitgebrand in Rotterdam en Schiedam

Auto brandweer (archieffoto)

In Rotterdam en Schiedam zijn in de nacht van maandag op dinsdag twee auto's uitgebrand. De politie onderzoekt in beide zaken of er sprake is van brandstichting.

Rond middernacht kwam een melding van de Admiraal Trompstraat in Schiedam. Door de brand raakte ook een tweede auto beschadigd.



Om 04:00 uur ging aan de Dortmondstraat in Rotterdam-Zuid een auto in vlammen op. Hierbij raakten geen andere wagens beschadigd.



Of er een verband tussen beide branden is, kan de politie niet zeggen.