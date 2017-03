Man opgepakt in IJsselmonde voor mishandeling

In een woning in Rotterdam-IJsselmonde is in de nacht van maandag op dinsdag een man opgepakt voor mishandeling. Volgens een woordvoerder was er sprake van een vechtpartij.

Agenten kregen eerst de melding dat er sprake was van een schietpartij aan de Hilledijk. Later beweerde het slachtoffer dat hij was geslagen met een vuurwapen.



In de woning vond de politie twee gewonde mannen. Een van de twee werd meegenomen als verdachte. De politie heeft het vermoeden dat er bij de mishandeling geen vuurwapen is gebruikt. Bij een zoektocht in het huis werd geen wapen gevonden.