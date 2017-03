Schrikdraad bij Stena Line in Hoek van Holland tegen illegalen

De hekken bij ferrymaatschappij Stena Line in Hoek van Holland worden uitgerust met schrikdraad. Het schrikdraad is onder meer bedoeld om illegalen buiten de deur te houden. Voor het einde van het jaar moeten alle hekken vervangen zijn.

Volgens een woordvoerder van Stena Line is inmiddels een deel van de hekken al vervangen. Het vervangen maakt deel uit van het reguliere onderhoud.De woordvoerder zegt verder dat het schrikdraad bedoeld is om iedereen buiten de deur te houden en niet alleen illegalen. "Dan gaat het bijvoorbeeld ook om inbraak, ook al komt dat bij ons niet zo vaak voor."Het afgelopen jaar hebben migranten 509 keer geprobeerd om op een schip te komen naar Engeland. Bij Stena Line waren de meeste incidenten: 349. De meeste inklimmers, mensen die in trailers, containers of laadbakken proberen te komen, zijn afkomstig uit Albanië.Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam gaf toe dat er sprake was van een toename. Hij wees er wel op dat 78% van de mensen die een illegale oversteek willen maken, al voor de haven in de kraag wordt gevat.