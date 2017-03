KNVB start vooronderzoek naar Vilhena

Tonny Vilhena

Feyenoorder Tonny Vilhena wacht mogelijk een schorsing. De aanklager betaald voetbal van de KNVB is een vooronderzoek gestart naar een vermeende elleboogstoot aan Spartaan Mathias Pogba.

De middenvelder van Feyenoord raakte de Fransman afgelopen zondag in de derby in de eerste helft met de elleboog in het gezicht. Pogba had na afloop een pleister onder zijn oog, maar nam Vilhena niets kwalijk.''Dit is onderdeel van het voetbal en dit soort duels zie je overal op de voetbalvelden'', zei Pogba na afloop van de derby van zondag voor de camera's.



Feyenoord en Vilhena moeten voor woensdag een schriftelijke verklaring indienen en daarna beslist de aanklager of er een schikkingsvoorstel komt. Mocht Vilhena worden gestraft dan kan hij nog in beroep gaan.