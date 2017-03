'Zorgverleners hadden meer moeten doen voor Bart van U'

Bart van U., die oud-minister Els Borst en zijn zus Loïs vermoordde, is door zorgverleners behandeld volgens de geldende normen en wet- en regelgeving. Toch hadden ze meer moeten doen om een compleet beeld van de Rotterdammer te krijgen.

Dat schrijft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) die onderzoek deed naar hoe de zorgverlening rond Bart van U. was geregeld.Bart van U. was tussen december 2011 en januari 2015 een zorgmijder, stelt de IGZ. ''Maar als een cliënt niet meewerkt, hebben de zorgverleners de taak om een volledig beeld te krijgen. Dat is bij Van U. te weinig gebeurd.''Zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg waren volgens de inspectie vooral bezig met de momentopname, niet met het volledig beeld. Ze hielden te weinig rekening hoe zijn psychische problemen zich ontwikkelden. Daarnaast deden de zorgverleners te weinig met de informatie en signalen van de familie van Bart van U.Ook kan de zorgoverdracht tussen zorgaanbieders beter, oordeelt de inspectie. De conclusies en aanbevelingen worden meegenomen om het toezicht te verbeteren.Van U. vermoordde in 2014 Els Borst in haar huis in Bilthoven. Een jaar later bracht hij zijn zus in het huis aan de Oudedijk in Rotterdam om het leven.Volgende week donderdag volgt de uitspraak in het hoger beroep tegen Van U. Er is acht jaar onvoorwaardelijke cel en tbs met dwangverpleging tegen hem geëist.