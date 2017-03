Geluidsoverlast door vliegtuigmotor op Rotterdam-The Hague Airport

Rotterdam The Hague Airport (archief)

Bij de Milieudienst Rijnmond (DCMR) zijn vanmorgen 23 klachten binnengekomen van lawaai van Rotterdam The Hague Airport.

Het lawaai was afkomstig van het proefdraaien van een tweemotorig propellervliegtuig, een Beechcraft King Air B 200. "Er is sprake geweest van langdurig onderhoud", zegt een woordvoerder van de luchthaven. "Om dan zeker te zijn dat alles werkt, moet de motor daarna een tijdje op hoog vermogen draaien."



Mede door de windrichting (naar Bergschenhoek) konden mensen dat geluid beter horen. De luchthaven benadrukt dat het geproduceerde geluid past binnen alle vergunningen.



Later vandaag wordt het vliegtuigmotortje nóg een keer getest.