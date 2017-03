Gewonde bij schietpartij in Rotterdam-West

Schiedamseweg. Foto: MediaTV

Aan de Schiedamseweg in Rotterdam-West is dinsdagmorgen geschoten. Het was op dat moment druk in de winkelstraat. Een persoon raakte gewond, maar kon zelf de hulpdiensten bellen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.





Twee mannen zijn gezien terwijl ze wegrenden van de plek. De politie is naar ze op zoek. De toedracht is nog onduidelijk.



