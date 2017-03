Brandbrief huisartsen: maak van Havenziekenhuis geen polikliniek

Havenziekenhuis Hilde_Van_Meer

Oudere patiënten komen in de problemen als het Havenziekenhuis in Rotterdam wordt omgevormd tot polikliniek. Die waarschuwing doen 120 huisartsen in een brief aan het Erasmus MC, waar het Havenziekenhuis nu nog onder valt. "Het Havenziekenhuis, mét opnamecapaciteit, is onontbeerlijk in de stad", schrijven ze in de brief.

Het Havenziekenhuis staat er financieel slecht voor en daarom wil het Erasmus MC dat het ziekenhuis gaat fuseren met het IJsselland in Capelle. In het huidige plan verdwijnen alle bedden in het Havenziekenhuis. Dat betekent dat als zieken moeten worden opgenomen, ze naar Capelle moeten.



Steeds meer kwetsbare ouderen

Volgens de huisartsen is dat een probleem voor de vele ouderen in onder meer de Rotterdamse wijken Centrum, Kralingen en Crooswijk. Zij hebben veel baat bij een ziekenhuis in de buurt, schrijven de artsen. "Met eigen vervoer zoals scootmobiel te bereiken, met goede relaties met de specialisten en met vertrouwde verpleegkundigen."



De komende jaren komen er meer kwetsbare ouderen met complexe problematiek bij, zeggen de artsen. En omdat de overheid de wens heeft dat deze mensen langer thuis blijven wonen, is de 'samenwerking in de keten essentieel'.



Als mensen niet meer bij hun eigen specialisten terecht kunnen, komen de vragen terecht bij de huisartsen. En die kunnen dan niet adequaat reageren, aldus de artsen in hun brief aan het Erasmus MC.