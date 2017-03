VIDEO: Gewapende man getaserd in Rotterdam-Noord

De politie heeft dinsdag op de Bergweg in Rotterdam-Noord een gewapende man getaserd. Ook werden er meerdere waarschuwingsschoten gelost bij de aanhouding.

Volgens een woordvoerder van de politie liep de man even daarvoor 'te zwaaien met een vuurwapen' op straat. Hij stond te gillen en te wijzen met een vuurwapen in zijn hand.Agenten wilden de man aanhouden, maar hij luisterde niet. Nadat meerdere waarschuwingsschoten zijn gelost, gaf hij zich nog steeds niet over. Pas nadat de man getaserd werd, kon hij worden gearreseerd.Sinds een maand zijn de Rotterdamse hondenbegeleiders van de politie uitgerust met een taser. De politie was al langer op zoek naar een alternatief dat minder zwaar is dan het dienstwapen, maar effectiever dan pepperspray of de wapenstok.Met een taser wordt een stroomstoot van een paar duizend volt gegeven zodat een onwillige verdachte bij een aanhouding een paar seconden wordt verlamd. Het wapen vuurt twee pijltjes af, die via een stroomdraad met het wapen verbonden blijven. De pijltjes blijven vastzitten in de huid of de kleding.