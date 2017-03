Pernissers blij met komst school met voorzieningen

Het vernieuwde schoolgebouw van basisschool CBS Het Waterschip in Pernis is dinsdagochtend officieel geopend door onderwijswethouder Hugo de Jonge.

In de school worden naast de reguliere lessen ook extra voorzieningen aangeboden. Zo wordt er door de plaatselijke turnvereniging kleutergym in het gebouw gegeven en is er voor de wijk ook een kleine bibliotheek.

Voor de inwoners van Pernis zijn de extra voorzieningen in de school erg belangrijk. "De bibliobus komt hier maar één keer per week. Door de vernieuwde school kunnen we nu elke schooldag naar de bibliotheek", legt Sandra Hoekman van de ouderraad uit. "Het is voor mij als Pernisser belangrijk dat de voorzieningen in het dorp blijven."

In stand houden

Directeur Lianne Vlendré is blij met de totale renovatie van de school. Het gebouw was al erg oud en voldoet nu aan de nieuwste eisen. Ook is het onderwijs flink veranderd, er wordt nu aan de groepen 5 en 6 techniek les gegeven.

Kinderen leren de basis van techniek behulp van technisch Lego. Volgend jaar krijgt ook groep 7 deze les. De school wil verder met de bedrijven in de omgeving nauwer gaan samenwerken om kinderen te interesseren voor techniek.

De gebiedscommissie in Pernis is blij met de nieuwe school en ziet dit als een nieuwe stap om ook de andere basisvoorzieningen in het dorp toekomstbestendig te maken.