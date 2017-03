Verhalenvertellers bij Rijnmond Nu

Hoe een groep mensen te boeien met een goed verhaal. Dat valt of staat met een goede voordracht, waardoor het publiek ademloos luistert en aan je lippen hangt. Rijnmond Nu ontvangt dinsdag tussen 18 en 19 uur professionele verhalenvertellers.

Hermine van Helden en Han Meijer zijn van de Stichting Verhalenfontein. Verhalenfotein organiseert een keer per maand een vertelavond in Rotterdam Kralingen en geeft cursussen verhalen vertellen.Heb jij een vraag aan de twee gasten? Bel naar 010-4364436 of mail naar NU@Rijnmond.nlOok op Twitter kun je meediscussiëren: @Rijnmond Nu is het account, #rijnmondnu is de hashtag.Kijk ook op de homepage van Rijnmond Nu.