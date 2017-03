Rotterdam weigert vergunning voor crematorium

Er komt voorlopig geen crematorium in Rotterdam-Prinsenland. De gemeente heeft becijferd dat de verkeersdruk op de buurt te groot wordt en geeft daarom geen vergunning af.

Buurtbewoners waren al in opstand gekomen omdat ze teveel overlast verwachten. Het crematorium zou komen op de begraafplaats Oud-Kralingen.De uitvaartondernemer is teleurgesteld over de beslissing. Hij wil eerst de motivering van de gemeente bestuderen.