Modeketen Charles Vögele krijgt nieuwe eigenaar

Winkel Charles Vögele in winkelcentrum Keizerswaard Rotterdam (Foto: Google Streetview)

De Nederlandse winkels van de modeketen Charles Vögele krijgen een doorstart. De curatoren hebben overeenstemming bereikt met Vidrea Retail. Dat wil zoveel mogelijk winkels openhouden, zo werd dinsdag bekendgemaakt.

Het gaat om 90 van de oorspronkelijk 95 winkels, maar het is niet zeker dat die daadwerkelijk allemaal open kunnen blijven. Dat is volgens Vidrea nog afhankelijk van de onderhandelingen met de verhuurders van de winkelpanden.



Charles Vögele telde circa 700 werknemers in Nederland. Eind januari werd bekend dat het bedrijf Nederland de rug toekeerde. Daarbij werd het faillissement aangevraagd voor de Nederlandse winkels.



In onze regio heeft Charles Vögele zo'n tien winkels.