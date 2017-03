Verdachte btw-fraude aangehouden in Rotterdam

Archieffoto

De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft vijf verdachten aangehouden voor btw-fraude. Een van de arrestanten is opgepakt in Rotterdam.

Ook zijn twaalf huizen en bedrijven doorzocht. De FIOD legde beslag op twee huizen, enkele luxe auto’s, een boot, bedrijfsvoorraden en bankrekeningen in binnen- en buitenland.



Nepbedrijven

De verdachten zouden elektronica hebben verkocht aan nepbedrijven in het buitenland.



Vervolgens lieten ze de spullen weer importeren. Ze vroegen de btw terug, zonder dat die ooit was betaald.



De Belastingdienst is door de fraude met btw enkele miljoenen misgelopen.