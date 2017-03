Vader van Diego verdacht van doden zoon

Justitie verdenkt de vader van het vorige week dood gevonden Dordtse jongetje Diego van moord, dan wel doodslag op zijn zoon. De 37-jarige Dordtenaar blijft daarom nog minstens twee weken in voorarrest.

De 10-jarige Diego werd vorige week woensdag in de woning van de vader aan de Jan Vethkade in Dordrecht gevonden . De politie kreeg die ochtend een melding, waarna het levenloze lichaam werd aangetroffen.De politie sprak al meteen van een niet-natuurlijke dood De vader werd later die dag aangehouden. Sindsdien bleef het onduidelijk wat zijn precieze rol is geweest bij de dood van zijn zoon.Zondag werd in Dordrecht een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan het gedode jongetje. Er liepen een paar duizend mensen mee.