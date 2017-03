FNV eist achterstallig loon Roemeense bouwvakkers

Archieffoto

Vakbond FNV eist dat uitzendbureau De Graaf Contracting achterstallig loon betaalt aan een groep Roemeense steigerbouwers. Volgens de bond hebben de 25 Roemenen sinds januari geen loon meer ontvangen.

Door de FNV-actie hebben de bouwvakkers inmiddels een voorschot gekregen om de komende dagen eten te kopen. Maar de bond wil dat ze hun volledige salaris krijgen uitgekeerd.



De steigerbouwers zijn via het uitzendbureau aan het werk bij onder meer locaties van de scheepswerven Heerema en Damen.



FIOD

De Roemenen kwamen in de problemen nadat de FIOD hun vorige uitzendbureau X-Force was binnengevallen. De fiscale opsporingsdienst heeft beslag gelegd op de administratie, waardoor de Roemenen te weinig loon ontvingen.



Het nieuwe uitzendbureau moet nu hun salaris aanvullen, vindt de FNV.