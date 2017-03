Rotterdamse oplichter spant kort geding aan

De Rotterdamse oplichter Cees D, spant een kort geding aan tegen de Nederlandse Staat. Hij wil vrijkomen, zodat hij zijn slachtoffers kan betalen.

De 38-jarige Cees D. is al meermalen veroordeeld voor oplichting. Hij zit momenteel in de cel, omdat hij zijn slachtoffers nog niet heeft betaald. Advocaat Victor Kuijpers: "Hij wil betalen, maar buiten kan hij natuurlijk meer voor de gedupeerden betekenen, dan binnen."Cees D. zelf zegt aan de slag te kunnen bij een bakkerij. Hij verwacht dan ongeveer duizend euro per maand te kunnen afdragen. "Ik heb contact met meerdere slachtoffers en daar kan ik een prima regeling mee treffen. Geloof me, ik wil schoon schip maken."De Rotterdammer moet nog terechtstaan in een nieuwe oplichtingszaak, van zijn eigen buren aan de Middenhage in Rotterdam IJsselmonde. "Daar ben ik onschuldig. Een ander heeft de boel geflest."Het kort geding tegen de Staat dient aanstaande donderdag in Den Haag.