Actie tegen sluiting glasfabriek Owen Illinois Schiedam

FNV en CNV gaan donderdagochtend actievoeren bij de glasfabriek O-I Manufacturing in Schiedam. De directie kondigde begin dit jaar aan de productie te willen verplaatsen naar Polen en Duitsland.

Volgens de vakbonden heeft moederbedrijf Owen-Illinois (O-I) geen goede argumenten om de fabriek in Schiedam te sluiten. Ze vinden dan ook dat te snel besloten is om de vestiging op te doeken Bij de glasfabriek in Schiedam werken zo'n 230 mensen. In augustus worden de deuren gesloten.De vakbonden onderhandelden maandag voor de zoveelste keer over een sociaal plan. "Het aanbod van de werkgever was en bleef ver onder de maat", vinden de vakbonden.In Nederland werken zo'n 850 mensen bij O-I. Het Amerikaanse bedrijf is een wereldspeler. Het heeft 80 fabrieken in 23 landen.O-I heeft op dit moment nog drie fabrieken in Nederland. Naast Schiedam gaat het om vestigingen in Leerdam en Maastricht.