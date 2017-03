Advocaat Rotterdamse ambtenaar: "Niemand heeft aan de bel getrokken over fraude Waterfront"

Niemand binnen de gemeente Rotterdam heeft aan de bel getrokken toen de fraude bij het voormalige poppodium Waterfront in volle gang was. En dat terwijl meerdere ambtenaren ervan wisten. Dat zegt advocaat Ton Rhijnsburger.

Hij verdedigt de ambtenaar die verdacht wordt van medeplichtigheid aan de fraude van bijna 8 miljoen euro.Volgens Rhijnsburger wist Rotterdam met wie het in zee ging; onderzoeksbureau EDR Credit Services adviseerde immers negatief over beoogd huurder Göksel Kan. Het rapport van EDR werd dinsdag naar buiten gebracht door de NRC.De harde conclusie van EDR weerhield de gemeente er niet van het pand van Waterfront aan de Boompjeskade vanaf 2010 te verhuren aan Kan."De gemeente heeft wel advies gevraagd, en als je dat rapport leest dan snap je: ga niet met zo iemand in zee. Maar bij degenen die de beslissing namen was het rapport onbekend. Het rapport is ergens in de organisatie verdwenen."De advocaat zegt dat zijn cliënt van niks wist. "Hij was de technische man, een andere collega ging over de huurovereenkomst. Hij kwam er pas bij na de huuroverkomst."In de daaropvolgende vijf jaar heeft zijn cliënt wel alle dubbele, valse en hoge facturen voor verbouwingen die grotendeels niet zijn uitgevoerd, geaccordeerd."Dat is juist en het is zonder meer waar dat de controle beter had gekund. Hij had veel dossiers onder zich. Hij is niet de enige die de facturen heeft gezien, hij was onderdeel een team. En de organisatie en de automatisering binnen de gemeente was bijzonder slecht op orde."Los van de mogelijke chaos binnen de organisatie, is het fraudebedrag wel zodanig hoog dat dat het vraagtekens oproept bij de integriteit van de verdachte ambtenaar. "Hij heeft mij verzekerd dat hij niet gechanteerd is en geen geld heeft ontvangen. Er is ook geen enkele aanwijzing om daar vanuit te gaan."Volgens zijn advocaat geeft de ambtenaar wel toe dat hij stom is geweest en onder hoge werkdruk stond maar hij ontkent betrokken te zijn bij fraude.Advocaat Rhijnsburger: "Niemand binnen de organisatie heeft aan de bel getrokken. Tot en met de directie heeft de bedragen voorbij zien komen. Iedereen wist dat zoveel miljoenen in het pand gestopt werden zonder dat er huur werd betaald."Volgende maand begint in Rotterdam een raadsenquête naar de miljoenenfraude bij het voormalige poppodium.De grotendeels openbare verhoren van de betrokken ambtenaren en politici moeten duidelijk maken hoe de Waterfront-fraude jarenlang heeft kunnen voortduren, zonder dat iemand ingreep.