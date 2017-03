Curaçaoënaar aangehouden voor schietpartij Noordeloos

Archieffoto

In Suriname is een 31-jarige Curaçaose man aangehouden voor de schietpartij in Noordeloos van eind december. Twee mannen raakten destijds zwaargewond.





Het was niet meteen bekend wie de twee had neergeschoten. Daardoor waren de Rotterdammers van 28 en 35 tijdelijk zelf verdachten: de politie hield er rekening mee dat ze elkaar beschoten hadden.



