Dordts restaurant weer open na rammen pui

Laura's Keuken in Dordrecht is weer open. Ruim twee maanden geleden reed een auto de pui in van het restaurant aan het Damplein. De schade was enorm.

Van de pui, de koeling, de bar en het glaswerk was weinig meer over. En dat terwijl Laura's Keuken nog geen twee jaar open was.De bestuurder van de auto , een vaste klant, wordt door justitie verdacht van poging tot doodslag . Waarom hij het deed is nog onduidelijk."Het is afwachten tot de rechtszaak en dat zal nog wel even duren, maar voorlopig zit hij waar hij hoort en dat is achter slot en grendel", zegt eigenaresse Laura de Haas.Dinsdag opende Laura haar deuren weer en donderdag viert ze die heropening met een borrel."De impact was natuurlijk heel groot. Je hebt iets opgebouwd en dat is in één klap weg. En dan is er ook het besef dat we ook in de zaak hadden kunnen staan. Maar nu willen we graag weer vooruit kijken."