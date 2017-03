Fietsenwinkel Gorinchem weer overvallen

De fietsenwinkel werd twee weken geleden ook al overvallen (Foto: Google Streetview)

Een fietsenwinkel aan de Marinus Spronklaan in Gorinchem is dinsdagmiddag opnieuw overvallen door twee gewapende mannen. Er is niemand gewond geraakt.





Oranje rubberhandschoenen

De politie heeft in de omgeving van de overvallers gezocht, maar ze zijn nog niet gevonden.



De twee zijn 1,90 en 1,80 meter en hebben donkere kleren aan. De een droeg witte schoenen met een donkere rand. De ander had oranje rubberhandschoenen aan.



Tweede overval

